TRIBUNWIKI: Facebook Sosial Media Fenomenal, Ini Sejarah Berdirinya, Awalnya Bernama Facemash

Dalam perkembangannya Facebook terus berinovasi menambah fitur-fitur menarik sesuai dengan era saat ini.

Didahului dengan Facemash

Dilansir dari wikipedia, Mark Zuckerberg menciptakan Facemash, pendahulu Facebook, pada tanggal 28 Oktober 2003 ketika berada di Harvard sebagai mahasiswa tahun kedua.

Menurut The Harvard Crimson, situs ini mirip dengan Hot or Not, dan menggunakan foto yang diperoleh dari Facebook (buku wajah) daring di sembilan asrama, menempatkan dua foto berdampingan pada satu waktu dan meminta pengguna memilih yang mana yang paling seksi.

Mark Zuckerberg membantu menciptakan Facebook di kamar asramanya di Harvard.

Untuk menyelesaikannya, Zuckerberg meretas ke bagian jaringan komputer Harvard yang dilindungi dan menyalin gambar-gambar ID pribadi asrama.

Harvard pada waktu itu tidak memiliki "buku wajah" (direktori berisi foto dan informasi dasar) mahasiswa. Facemash menarik 450 pengunjung dan 22.000 tampilan foto pada empat jam pertama mengudara.

Situs ini langsung diteruskan ke beberapa server grup kampus,tetapi dimatikan beberapa hari kemudian oleh administrasi Harvard. Zuckerberg dihukum karena menembus keamanan kampus, melanggar hak cipta, dan melanggar privasi individu, dan terancam dikeluarkan. Namun, hukuman tersebut dibatalkan.