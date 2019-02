Penerimaan PPPK, Pemkab Gowa Siapkan Formasi 574, Tapi Tak Buka Pendaftaran, Alasannya Karena Gaji?

TRIBUN-TIMUR.COM - Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah dibuka sejak 10 Februari kemarin.

Peserta yang berasal dari seluruh Indonesia dan dikhusukan bagi eks tenaga honorer memperebutkan posisi tersebut.

Di tahap pertama ini, penerimaan hanya dikhususkan untuk tenaga penyuluh pertanian, tenaga guru dan tenaga kesehatan.

"Di Gowa, jumlah formasi yang disiapkan pemerintah untuk tenaga PPPK ini sebanyak 574 orang dari 799 orang jumlah honorer K2 (kategori dua). Ke 574 orang ini masing-masing 510 orang tenaga guru, 1 orang tenaga kesehatan dan 63 orang tenaga penyuluh pertanian," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa Muh Basir, beberapa hari lalu.

Sayangnya Pemerintah Kabupaten Gowa tidak membuka pendaftaran tersebut.

Dan Basir membenarkan jika Gowa belum membuka penerimaan PPPK meski sudah menyiapkan formasi.

"Masalahnya kita terkendala di anggaran gaji untuk 574 PPPK ini nanti. Saya belum merasa jelas akan ketentuan dari pusat. Soalnya anggaran kita terbatas dan masih akan dihitung dulu oleh Dinas Keuangan daerah. Makanya untuk di Gowa kami belum bisa membuka penerimaan itu sebelum jelas penggajiannya. Gajinya dari mana?" tambah Basir.

Jika diestimasi per orang dari 574 PPPK akan menerima gaji sebesar Rp 3 juta per bulan maka secara total Pemkab Gowa butuh kisaran Rp 1.722.000.000 per bulan dan Rp 20.664.000.000 untuk hitungan per tahunnya.

