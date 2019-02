Kado Valentine British Rose dari The Body Shop Mulai Rp 119 Ribu

Suasana di The Body Shop MaRI Jl Dr Sam Ratulangi Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Februari dikenal sebagai bulan penuh cinta dan kebahagiaan.

Biasanya di bulan yang spesial ini, ada tradisi memberikan kado kepada orang tercinta namun memberi kado untuk orang tersayang.

Namun, di momen spesial seringkali membuat bingung dalam memilih dan menentukan jenis kado yang tepat dan

berkesan.

The Body Shop menghadirkan berbagai macam pilihan kado sebagai special gift untuk orang tersayang, seperti ulang tahun, Valentine’s Day, anniversary ataupun dapat juga digunakan sebagai hantaran pernikahan.

"Kami tawarkan harga mulai dari Rp 119 ribu hingga Rp 719 ribu. Salah satu rangkaian yang terdapat di dalam pilihan gift set terbaru dari The Body Shop

adalah British Rose," kata Leader Store The Body Shop Mal Ratu Indah (MaRI), Budi.

British Rose, kata Budi merupakan sebuah lambang kecantikan yang tak lekang oleh waktu dan juga merupakan salah satu rangkaian bath and body dari The Body Shop yang menjadi best seller.

"Dan tersedia beberapa produk skincare yang mengandung british rose petal. British Rose dari The Body Shop. merupakan hasil ekstrak dari bunga mawar Inggris yang telah dipilih untuk menciptakan aroma mawar terbaik," katanya via pesan WhatsApp, Rabh (13/2/2019).

Bunga mawar yang digunakan ditanam khusus untuk The Body Shop di jantung pedesaan Inggris dan diolah menggunakan air segar pegunungan.

Rangkaian British Rose terdiri dari British Rose Body Wash, British Rose Foaming Bath, British Rose Soap Petal, British Rose Body Essence, British Rose Instant Glow Body Butter, British Rose Body Scrub, British Rose Hand Cream, British Rose Eau de Toilette, British Rose Body Yoghurt, British Rose Petal-Soft Gel Toner dan British Rose Fresh Plumping Mask.

"Ragam pilihan gift terbaru akan tersedia di semua store The Body Shop sejak (7/2/2019)," kata Budi.

