Insiden Lion Air JT-780, Rony Pasla: Ada Kesalahan Technical

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Area Manager Lion Air Wilayah Makassar, Rony Pasla membenarkan insiden Lion Air JT-780 dari Makassar ke Kota Palu, sekitar pukul 22.20 Wita, Selasa (12/2/2019), mengalami turbulance di langit perairan Selat Makassar.

"Sebenarnya aman saja sih mbak, semalam cuma ada masalah technical aja," katanya saat dikonfirmasi tribun-timur.com, Rabu (13/2/2019).

"Sudah take off terus balik, pesawat stand by langsung kita ganti. Jadi penerbangan ke Palu normal saja," lanjutnya.

Rony Pasla menambahkan, agar hal seperti tidak terulang ke depannya akan lebih mengutaman safety sebelum penerbangan.

Pesawat yang sejatinya terbang dari Surabaya, Jawa Timur, ke Palu, Sulawesi Tengah, ini transit di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Kabupaten Maros.

Ketika melanjutkan penerbangan ke Palu setelah transit di Makassar inilah terjadi turbulance. Pilot kemudian memilih Return to Base (RTB) di Makassar.(*)

