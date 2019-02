Live Streaming dan Preview Babak 16 Besar Liga Champions 2018-2019, Liverpool vs Muenchen, MU Vs PSG

TRIBUN-TIMUR.COM - Babak 16 besar Liga Champions 2018-2019 akan bergulir tengah pekan ini. Liga Champions tengah pekan ini menyajikan empat laga selama dua hari.

Ada tiga yang menarik untuk ditonton, seperti Manchester United vs Paris Saint Germain atau MU Vs PSG, Liverpool Vs Bayern Muenchen, dan Tottenham vs Dortmund.

Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions akan main Rabu (13/2/2019) yang sebagian akan disiarkan langsung RCTI sebagai official TV partner di Indonesia.

Baca: Kisah Cinta Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Diawali Pertemuan 15 Tahun Lalu! Raffi Masih Pecicilan

Baca: Siapa Pria Berkepala Plontos Selalu Dampingi Gubernur Sulsel? Tengah Malam Muncul di Tribun

Laga Manchester United vs Paris Saint Germain (PSG) akan disiarkan langsung oleh RCTI, Rabu (12/2/2019) mulai pukul 03.00 WIB.

Lalu siaran langsung selanjutnya pada Rabu malam atau Kamis (14/2/2019), Ajax Amsterdam vs Real Madrid melalui siaran langsung RCTI pukul 03.00 WIB.

Selain jadwal MU vs PSG dan Ajax vs Real Madrid yang disiarkan Live RCTI, jadwal Liga Champions pekan ini juga menyajikan dua laga lainnya, AS Roma vs Porto dan Tottenham vs Dortmund.

Tapi seluruh pertandingan babak 16 besar Liga Champions seyogyanya bisa disaksikan lewat live streaming vidio.com tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku (berbayar).

Sorotan ke MU

Manchester United (MU) tengah jadi sorotan karena jelang lawan PSG, mereka terus menuai hasil positif di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang menggantikan Jose Mourinho.