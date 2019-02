Jadwal Siaran Langsung 16 Besar Liga Champions: Manchester United vs PSG, Live RCTI

TRIBUN-TIMUR.COM-- Jadwal siaran langsung Liga Champions malam ini di RCTI Rabu (12/2/2019) dinihari akan dipanaskan pertandingan Manchester United vs PSG (Paris Saint-Germain) dalam partai pembuka babak 16 besar.

Jadwal siaran langsung Liga Champion leg pertama babak 16 tengah pekan ini akan diwarnai 4 laga, Manchester United vs PSG, AS Roma vs FC Porto, Tottenham vs Dortmund dan Ajax Amsterdam vs Real Madrid.

RCTI akan menggelar dua siaran langsung malam ini yakin Manchester United vs PSG pada Rabu (13/2/2019) dinihari.

Manchester United tengah jadi sorotan karena jelang lawan PSG, mereka terus menuai hasil positif di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer yang menggantikan Jose Mourinho.

Manchester United terus meraih hasil positif dan kini beranjak naik ke posisi 4 klasemen sementara Liga Inggris.

Sementara Paris Saint-Germain sendiri dipastikan tampil melawan Manchester United nanti tanpa diperkuat Neymar dan Cavani yang mengalami cidera.

Sementara di hari yang sama ada pertandingan AS Roma vs FC Porto yang bisa disaksikan lewat tayangan live streaming.

Kemudian ada Ajax Amsterdam vs Real Madrid pada Kamis (14/2/2019) yang juga disiarkan langsung oleh RCTI.

Real Madrid jelas tengah dalam misi bangkit. Performa mereka tengah menanjak di bawah asuhan Santiago Solari.

Menahan Barcelona 1-1 di Nou Camp dan menang 1-3 di kandang Atletico Madrid pada dua laga terakhir jadi ancaman buat Ajax Amsterdam.

Di hari yang sama ada pertandingan Tottenham Hotspurs vs Borussia Dortmund yang bisa disaksikan lewat tayangan live streaming.