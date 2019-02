IRGaCIA Bakal Gelar Kegiatan Ilmiah Maret 2019 Mendatang

panitia IRGaCIA, dr Suriani Alimuddin Sp PD KAI dan dr Ariantin Ulfah Sp PD, berkunjung ke kantor Tribun Timur Jl Cendrawasih no 430, Kota Makassar, Selasa (12/2/2019).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Panatia Integrated of Respirology, Geriatic and Clinical Immunology Allergy (IRGaCIA) 2019 bakal gelar kegiatan ilmiah Maret 2019 mendatang.

Kegiatan ini mengusung tema The Power of Collaboration Medical Care in Clinical Practice. Meliputi smposium Jumat (29/3/2019), workshop Sabtu (30/3/2019, dan simposium Sabtu-Minggu (30-31/3/2019) di Hotel Gammara Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran semakin pesat, termasuk dalam bidang Respirologi, Geriatri dan Imunulogi Klinik mulai dari aspek diagnostik, patomekanisme sampai tatalaksana komprehensif.

Sehingga dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dari layanan primer sampai kedokteran sebagai upaya meningkatkan profesionalisme. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal dan paripurna, sebagai respons terhadap harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang semakin baik.

Untuk memenuhi kebutuhan para dokter dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, Divisi Respirologi, Geriatri dan ImunologiKlinik Depertemen Ilmu Penyak Dalam (PAPDI) Makassar akan melaksanakan kegiatan ilmiah. Dikenal sebagai pendidikan kedokteran berkelanjutan secara terintegrasi yang dikemas dalam IRGaCIA.

Kegiatan tersebut merupakan upaya mendesiminasikan perkembangan ilmu kedokteran terkini dan membantu meningkatkan kompetensi bagi dokter umum, spesialis penyakir dalam dan dokter spesialis lain yang terkait.

Bendahara IRGaCIA dr Suriani Alimuddin Sp PD KAI mengatakan selain melibatkan para dokter kegiatan ini juga akan melibatkan HRD Perusahaan di Workshop kedua.

“Jadi bukan hanya dokter. Di workshop dan kegiatan kedua yang nantinya kami akan menyurat ke perusahaan-perusahaan untuk mengirimkan satu perwakilan HRDnya," katanya saat bertandang ke Tribun Timur, Selasa (12/2/2019).

IRGaCIA sengaja melibatkan karyawan perusahaan di kegiatan ini agar mereka mengetahui beberapa sumber penyakit dan cara mencegah penyakit lewat vaksinasi.

“Jadi bukan hanya anak-anak divaksinasi, Karyawan pun harus. Contohnya di Jakarta sebagian besar perusahan-perusahaan mulai peduli dengan kesehatan karyawannya," tambah dr Suriani.

Dalam acara ini akan mengemukakan berbagai topik update yang akan dibawakan oleh para ahli dalam berbagai disiplin Ilmu Kedokteran. Dari sejumlah pusat pendidikan kedokteran di Indonesia.

Adapun sesi simposiunm akan membahas diantaranyaTB pada usia lanjut: tinjauan berbagai aspek, lung aging, alergi, peran dan penggunaan vitamun D dan prakterk sehari-hari.

Workshop di antaranya meliputi pneumonia pada usia lanjut, masalah respirasi dan vaksinasi karyawan perusahaan. One day course diantaranya situasi dan tantangan penyelenggara pelayanan geriatri di rumah sakit dan proses menua dan implikasi klinis.

Untuk pendaftran IRGaCIAdapat menghubungi Maya 0822 91333614.