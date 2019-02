Pakai Sepatu di Kawasan Adat Kajang, Bupati Bulukumba Disorot Netizen

TRIBUNBULUKUMBA.COM, KAJANG - Bupati Bulukumba, AM Sukri Sappewali, mendapat sorotan dari netizen di media sosial (Medsos), facebook.

Sorotan tersebut setelah tersebarnya foto AM Sukri Sappewali, yang mengenakan sepatu berwarna hitam saat memasuki kawasan adat di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang.

Foto tersebut tersebar di grup facebook @Info Kejadian Bulukumba, yang diunggah oleh pemilik akun bernama @Bary Susanto, Minggu (10/2/2019).

Dalam unggahannya, Bary menyayangkan kelakuan bupati dua priode itu. AM Sukri bahkan disebut tak menghargai adat istiadat.

Lima jam setelah diunggah, status tersebut telah mendapat respon lebih dari 100 netizen, serta dibubuhi 100 komentar.

"Iy btl it aturAn ttp aturan, mw pejabat ap pun it hrus mematuhix. Bupati it cm nmax jhe tp kl tdk terplih lg, dy jg akn jd warg biasa tp aturan yg ad dkjang ammatoa ttp aturan tdk ad yg bsa ksi hpus aturn it. Btl gk????," tulis @Wardha Alvhyndhani, mengomentari status @Bary Susanto.

"mungkin beliau lupa. karena yg saya tau beliau sangat meninggikan adat istiadat. tapi kenapa tidak ada yg mengingatkan ketika itu berlangsung," tulis @Eros Shandy Mahesa Paonang.

"Mungkin pak Bupati tidak tau klo dilarang pake sandal...... Kan g ada warning di pintu masuk," tulis @Saudyjie Bulukumba.

AM Sukri Sappewali belum memberikan respon terkait beredarnya foto tersebut.

Sementara Kasubag Humas bagian Pemberitaan dan Kerjasama Pers Pemkab Bulukumba, Andi Ayatullah Ahmad, yang dikonfirmasi mengatakan, bahwa Bupati dalam keadaan sakit.