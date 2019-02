TRIBUNWIKI: Qoutes Ungkapan Romantis dalam Bahasa Inggris, Cocok Jadi Ungguhan Status Saat Valentine

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Valentine memang salah satu moment yang ditunggu beberapa orang.

Valentine atau yang dikenal hari kasih sayang tersebut diperingati setiap 14 Februari. Dalam memperingati hari kasih sayang tersebut banyak yang ingin mengirim ucapan romantis pada teman, keluarga maupun kekasih. Untuk yang masih sendiri moment yang pas untuk mengunggapkan peraasaan kepadanya.

Jika Anda bingung mencari kalimat qoutes romantis untuk pasangan ataupun unggahan status di hari kasih sayang, berikut 10 qoutes bahasa Inggris.

1. "I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more,".-Angelita Lim

Aku lihat kamu sempurna, dan aku mencintaimu. Kemudian aku lihat kamu tak sempurna dan aku lebih mencintaimu.

2. "The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart," .-Helen Keller

Hal-hal terbaik dan tercantik di dunia ini tidak dapat dilihat maupun didengar, tetapi harus dirasakan dengan hati.

3. "You have bewitched me body and soul, and I love, I love, I love you,". - Pride & Prejudice

Kau telah menyihir tubuh dan jiwaku, dan aku cinta, aku cinta, aku cinta padamu.