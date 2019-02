Live Bein Sports - Nonton Live Streaming Liga Inggris Fulham vs Manchester United Kick Off 19.30 WIB

Live Streaming Bein Sports Liga Inggris Fulham vs Manchester United malam ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga Inggris Pekan 26 menjadi tantangan berikutnya Manchester United di bawah kendali Ole Gunnar Solkjaer.

Manchester United tandang ke markas Fulham.

Bisa Menang Man Utd?

Saksikan siaran langsung dan live streaming Fulham vs Manchester United (Man United) di Liga Inggris pekan 26 malam ini, Sabtu (9/2/2019).

Laga Fulham vs Manchester United (Man United) disiarkan langsung (live) beIN Sport 1. Live Streaming Fulham vs Manchester United (Man United) juga dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com premier.

Live streaming Fulham vs Manchester United (Man United) juga bisa ditonton via aplikasi Maxstream, kemudian memilih channel Bein Sports.

Fulham vs Manchester United (Man United) live Bein Sports 1 digelar di Stadion Craven Cottage pukul 19.30 WIB.

Pertandingan melawan Fulham akan menjadi penguji rekor pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer.

Solskjaer belum terkalahkan di Liga Inggris sejak menangani Manchester United pada akhir tahun lalu.

Ia sudah mampu meraih tujuh kemenangan dan satu hasil imbang di Liga Inggris.