Liestiaty Fachrudin Dilantik Jadi Pengurus Yayasan Kanker Indonesia di Wisma Negara

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Ketua PKK Sulsel, Liestiaty Fachrudin, menghadiri Peringatan Hari Kanker Sedunia Tahun 2019, di Wisma Negara Makassar, Sabtu (9/2/2019).

Kegiatan berupa seminar nasional dan simposium ilmiah mengangkat tema Pencemaran Limbah Mikro Plastik dengan Bahaya Kanker di Indonesia.

Gubernur Sulsel diwakili Asisten (II) Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Pemrov Sulsel, Muhammad Firda, menyambut baik pelaksanaan kegiatan.

"Ini sebagai upaya menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat kanker di Provinsi Sulsel," kata Firda.

Hari Kanker sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Februari, tahun ini mengambil tema I Am and I Will.

Firda mengatakan, tema ini bermakna untuk mengajak semua pihak terkait menjalankan perannya masing- masing dalam mengurangi beban akibat penyakit kanker.

Data dari Globacan menyebutkan, di tahun 2018 terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian.

Dimana 1 dari 5 laki-laki dan 1 dari 6 perempuan di dunia mengalami kejadian kanker.

Data tersebut juga menyatakan 1 dari 8 laki-laki dan 1 dari 11 perempuan, meninggal karena kanker.