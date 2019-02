Valentine, Swiss-BelHotel Makassar Tawarkan Paket Sweetest Romance

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk para pengunjung yang ingin merayakan Hari Kasih Sayang, Kamis (14/2/2019) mendatang. Swiss-Belhotel Makassar yang berlokasi di Jl Ujung Pandang No 8 menyiapkan paket spesial.

Hari Kasih Sayang atau Valentine dikenal sebagai hari di mana para kekasih dan mereka yang sedang jatuh cinta menyatakan perasaannya.

Adapun paket dinner yang ditawarkan yakni 'Sweetest Romance' mulai Rp 580 ribu/couple. Termasuk menikmati alunan live musiknya, menu special Valentine , dan hadiah special untuk pasangan Anda.

Public Relations Swiss-Belhotel Makassar, Keisha Veldon mengatakan manajemen telah mengonsep suasana Dinner pun yang dibuat seromantis mungkin

"Kami menghadirkan beragam rangkaian hiasan dengan warna-warna yang lembut, hati, serta candle light yang menjadi ciri khas dari Valentine Dinner,"katanya dalam rilis ke Tribun Timur, Jumat (8/2/2019).

Anda dapat memilih hidangan seperti Mixed green salad with Bitter Orange vinaigrette, caramelized cashew nut and grilled camembert crouton, Prawn wonton in seafood bisque, pan seared Snapper in white wine tomato basil sauce with garlic herb baby potato, Chicken Ballontine with green peas puree, Smoked brisket with beetroot and Pumpkin ravioli dan Panacotta with raspberry sauce.

"Anda dapat merasakan pengalaman tak terlupakan. Dengan orang yang Anda cintai dengan pilihan pengalaman bersantap yang luar biasa dari Con Amor, yang dalam bahasa Spanyol berarti dengan cinta,"tambahnya.

Paket Sweetest Romance Swiss-Belhotel Makassar sudah termasuk hadiah kepada kekasih anda, yaitu Bunga dan cokelat. Sebagai, simbol cinta, kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur. Untuk reservasi dan info lebih lanjut dapat menghubungi Keisha 085353822224.

