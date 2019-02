Tribun Timur Raih Koran Terbaik Regional Sulawesi 2019

jumadi/tribun-timur.com

Tribun Timur meraih Bronze Winner sebagai Koran Terbaik Regional Sulawesi (The Best Newspaper) IPMA 2019. Penghargaan tersebut diterima News Manager Tribun Timur, Jumadi Mappanganro, pada ajang The 10th Indonesia Print Media Award (IPMA) 2019, di Surabaya, Kamis (7/2/2019) malam.