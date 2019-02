Posko Donasi SD 144 Holiang Maros Lewat MPAS Mimesis FSD UNM Dibuka, Yuk Ikutan

Laporan Wartawan Tribun Timur Nur Fajriani

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Posko donasi dibuka untuk SD 144 Holiang Maros, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bertempat di Fakultas Seni dan Desain (FSD) Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl Malengkeri, Kota Makassar. Senin-Kamis (4-21/2/2019) mendatang.

Galang dana ini gelar oleh Mahasiswa Pencinta Alam dan Seni Budaya (MPAS) Mimesis FSD Universitas Negeri Makassar (UNM).

Ketua Umum MPAS Mimesis FSD UNM Imran mengatakan donasi dibuka dalam rangka bakti sosial. Yang juga merupakan program kerja lembaga ini.

SD 144 Holiang Maros sengaja dipilih lantaran kondisi dusun tersebut masih tergolong memprihatinkan. Memiliki 22 murid dan delapan guru. Serta bangunan dari kayu yang hanya memiliki dua ruangan utama.

"Sampai saat ini donasi yang masuk itu baru 24 buku dan baju," katanya saat ditemui Tribun Timur, Jumat (8/2/2019).

Mereka menerima donasi diantaranya pakaian layak pakai, buku, uang, alat tulis dan sembako.

Imran menambahkan jika pendonasi tidak sempat membawa donasinya langsung ke Kampus FSD UNM, panitia siap menjemput dengan menghubungi 085241494174/085396020321. Atau via transfer BRI: An 344901023858536 atau BTN: 0007201560006397 An Imran.

Selain membuka donasi, MPAS Mimesis juga galang dana dengan menjual baju dan berjaja kue di beberapa fakultas di UNM.

Rencananya mereka akan berangkat ke Maros pada Minggu (24/2/2019).

"Disana kami akan mengajar, pentas seni, pembenahan sekolah dan beberapa kegiatan lainnya,"tambah mahasiswa angakatan 2014 ini. (*)