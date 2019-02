TRIBUNWIKI: Kost Dekat Kampus UIT Abdul Kadir, Harga Mulai Rp 4 Juta Setahun, Ada yang Pakai AC

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

Beberapa orang memilih tinggal di sebuah pondok (kost). Dengan beberapa alasan salah satunya karena berstatus mahasiswa sekaligus perantau.

Bagi mahasiswa ataupun pekerja muda di daerah perkotaan, tinggal di kost adalah pilihan yang tepat

Jika Anda membutuhkan kost sekitar Kampus Universitas Indonesia Timur (UIT) yang berlokasi di Jl Abd Kadir, Makassar berikut empat yang dapat dijadikan pilihan. Lengkap dengan harga dan fasilitasnya.

1. Pondok Ruko A3

Alamat: Jl Abdul Kadir Ruko A3 (depan SPBU Pertamina Abd Kadir)

Pemilik: Kevin

Telepon: 085256523569

Harga:

Lantai 3 Rp 550 ribu per bulan

Lantai 2 Rp 650 ribu per bulan

Kamar Ac Rp 1.350.000 per bulan

Listrik: gratis listrik dan air

Pondok Ruko A3 memiliki 11 kamar. Dengan fasilitas yang berbeda-beda. Kamar seharga Rp 13.350.000/bulan memiliki fasilitas Ac, kamar mandi dalam, kasur, lemar, tempat sampah terletak dilantai 2. Seperti kamar dengan harga Rp 650 ribu/bulan meskipun tak menggunaan Ac, kamar ini difasilitasi tempat tidur, lemari, tempat sampah serta kipas angin dan dikhususkan putri.

Dilantai 3 dengan harga Rp 550 ribu fasilitas yang disediakan seperti tempat tidur, lemari, tempat sampah dan kipas angin. Lantai 3 dikhsusukan putra.

Fasilitas lainnya yakni gratis listrik dan air. Namun pondok ini dibatasi waktu pulang hingga pukul 22.00 Wita. Penghunipun tak diberikan kunci pagar masing-masing.

Pondok Ruko A3, kost dekat UIT Abdul Kadir (Tribun/Nur Fajriani)

2. Pondok Novi Net