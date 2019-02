Laku 18 Juta di 100 Negara, Ini Spesifikasi Camry Generasi ke-8

Learning Center Trainer Kalla Toyota, Irwan Efendy di sela jumpa pers launching All New Camry di Nipah Mall Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (7/2/2019) menjelaskan secara detail sejarah dan spesifikasi Kings of Sedans itu.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Learning Center Trainer Kalla Toyota, Irwan Efendy di sela jumpa pers launching All New Camry di Nipah Mall Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (7/2/2019) menjelaskan secara detail sejarah dan spesifikasi Kings of Sedans itu.

"All New Camry di global adalah generasi ke-8 terhitung sejak generasi pertama diluncurkan pada 1982 dengan angka penjualan sudah mencapai lebih dari 18 juta di 100 negara," kata lelaki erkacamata itu.

Camry masuk ke Indonesia pada 1999, dan berhasil menjadi market leader di kelasnya sampai saat ini. Pada 2012, TAM juga telah mendatangkan Camry Hybrid dan juga tercatat sebagai mobil hybrid terlaris di pasar otomotif nasional.

Baca: King of Sedans Terbaru Mengaspal di Makassar, Harga Mulai Rp 638,9 Jutaan

Baca: All New Camry Tampil Lebih Mewah dan Agresif, Ini Spesifikasinya

Baca: Ternyata Bukan Avanza, All New Camry Justeru Kejutan Toyota di Awal 2019, Ini Harga & 4 Kelebihannya

"Menggunakan platform TNGA membuat penampilan All New Camry tampak lebih kokoh dan stabil, mengekspresikan kepercayaan diri sebagai King Of Sedan," katanya.

Mobil ini merupakan platform TNGA kedua yang dipasarkan Toyota di Indonesia setelah C-HR.

TNGA adalah platform yang dikembangkan Toyota untuk kendaraan global untuk mencapai optimalitas keseimbangan dalam kelincahan (agility), stabilitas (stability), dan visibilitas (visibility).

Didukung platform TNGA, All New Camry hadir lebih kokoh dengan dimensi yang lebih besar, pusat grativitasi yang lebih rendah, dan kuda-kuda kontruksi menjadi lebih lebar dibandingkan pendahulunya.

"All New Camry hadir dalam dimensi, panjang 4.885 mm atau lebih panjang 35 mm dibandingkan pendahulunya, lebar 1.840 mm atau lebih lebar 15 mm dibandingkan model sebelummya," katanya.

Sementara itu, tinggi 1.445 mm atau lebih rendah dibandingkan sebelumnya 1.470 mm, dan jarak sumbu roda atau wheelbase 2.825 mm atau lebih panjang 50 mm dibandingkan sebelumnya.