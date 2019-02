King of Sedans Terbaru Mengaspal di Makassar, Harga Mulai Rp 638,9 Jutaan

Suasana jumpa pers launching All New Camry di Nipah Mall Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (7/2/2019).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Kalla Toyota melaunching produk teranyarnya di segmen sedan, All New Camry dengan tampilan yang lebih agresif dan lebih mewah di Atrium Nipah Mall Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (7/2/2019)

Mobil yang Didukung Toyota New Global Architechture (TNGA) ini hadir dalam tiga line up yaitu Hybrid, V dan G.

Chief Operation Officer Kalla Toyota, Robby Wijaya di sela jumpa pers menuturkan, All New Camry siap mendorong dinamika pasar otomotif nasional.

“Mengawali 2019 ini, kami menghadirkan All New Camry sebagai kendaraan Outclass Elegance, untuk memberi pengalaman berkendara lebih menyenangkan, mewah dan sporty bagi pelanggan sekaligus untuk mendorong pasar sedan agar lebih menarik,” katanya, Kamis (7/2/2019).

Di Sulsel saat ini, kata Robby, Camry menjadi market leader di 51,7 persen. "2019 dengan hadirnya All New Camry ini kami target meningkat di angka 60 persen," katanya.

Soal harga di Sulsel, New Camry 2.5 G dibanderol Rp 638,9 juta, New Camry 2.5 V Rp 673,3 juta, dan New Camry 2.5 L Hybrid Rp 834,8 juta.

