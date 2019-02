Jelang Valentine, Dua Store CMK di TSM Makassar Hadirkan Berlian Lustra dan Rhythm

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Central Mega Kencana (CMK) sebagai perusahaan perhiasan berlian terbesar di Indonesia memberikan inspirasi hadiah dalam rangka merayakan Hari Valentine.

Melalui tiga mereknya yaitu Frank & co, Miss Mondial dan The Palace CMK menawarkan beberapa koleksi perhiasan berlian yang dijamin akan menjadi kejutan paling manis untuk yang tersayang.

Bagi sebagian orang, Hari Valentine merupakan hari istimewa dan saat yang paling tepat untuk mengungkapkan dan menunjukkan rasa kasih sayang kepada orang yang tercinta.

Nah, perhiasan menjadi ide hadiah paling tepat untuk diberikan, karena bentuknya yang cantik dan elegan, juga makna berlian yang abadi dan tak lekang waktu.

Hal tersebut diungkapkan, Store Manager Frank & co TSM Makassar, Vebry Widyawati Suryaputra.

Kepada Tribun Timur, Vebry menjelaskan secara spesifik koleksi perhiasan yang dapat menjadi inspirasi sebagai hadiah di hari Valentine, Lustra dan Rhythm Diamond

"Lustra dapat menjadi inspirasi dalam pemberian hadiah spesial pada momen Valentine, merupakan koleksi liontin dengan ilustrasi hati persembahan Frank & co dengan keindahan Mother of Pearl (mutiara) yang menjadi material utama terletak pada bagian tengah liontin yang berwarna baby pink, dan memiliki rangka yang terbuat dari emas 18 karat berwarna rose gold seberat dua gram," katanta, Kamis (7/2/2019).

"Mother of Pearl ialah mutiara yang terbentuk dari kerang tiram yang memiliki value sangat tinggi ketika digunakan sebagai sebuah perhiasan. Sejak dahulu kala Mother of Pearl dianggap sebagai batu alam yang mampu memberikan energi positif seperti kehangatan cinta dan kasih sayang terhadap pemakai dan orang-orang disekitarnya, menumbuhkan rasa percaya kepada orang lain dan diri sendiri, bahkan mampu memulihkan rasa trauma dimasa lalu hingga menjadi pribadi yang lebih open-minded," lanjutnya.

Sementara Rhythm Diamond menjadi inspirasi lain bagi mereka yang lebih menyukai kilau berlian pada sebuah perhiasan yang dapat digunakan sehari-hari.