Foto Launching Toyota All New Camry

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kalla Toyota menggelar launching All New Camry di Nipah Mall Jl Urip Sumoharjo Makassar, Kamis (7/2/2019).

Mobil yang Didukung Toyota New Global Architechture (TNGA) All New Camry hadir dalam tiga line up yaitu New Camry 2.5 G dibanderol Rp 638,9 juta, New Camry 2.5 V Rp 673,3 juta, dan New Camry 2.5 L Hybrid Rp 834,8 juta.(*)

Baca: Kenali Tanda-tanda ATM Kamu Diretas, Waspada Keypad Nomor PIN, Pilihlah ATM yang Dijaga Petugas

Baca: MUI Palu: Konsumen Berhak Tahu Status Produk Dikonsumsi

Baca: Spesifikasi Huawei P30 yang Diluncurkan Bulan Depan, Berapa Harga Ditawarkan?

Baca: Kakanim Parepare: Semoga Tribun Timur Tetap Tegak Digaris Tak Berpihak