TRIBUNWIKI: YouTube Sudah Hadir Sejak 2005, Ini Sejarah, Pencipta, dan Video yang Diunggah Pertama

Laporan Wartawan Tribun Timur, Desi Triana Aswan

TRIBUNTIMUR.COM, MAKASSAR- Saat ini, YouTube berkembang sangat pesat.

Banyak masyarakat, yang menjadikan YouTube sebagai wadah tontonan dan berkarya.

Beberapa di antaranya, berinisiatif untuk menjadi seorang YouTuber.

YouTuber sendiri merupakan istilah untuk seseorang yang membuat konten kreatif, dan kemudian diunggah ke YouTube.

Para kreator ini, mendapatkan hasil yang tidak sedikit dari karya-karya yang telah di upload di YouTube dan ditonton hingga ribuan orang.

Dilansir dari beberapa media Indonesia, YouTube didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal.

Hurley belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign.

Awal Terbentuknya