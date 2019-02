TRIBUNWIKI: Profil Manajer Ruang Tengah Cafe & Restaurant Erick Topan, Hobi Berpetualang Kuliner

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Erick Topan telah bergelut di dunia Food and Beverage sejak puluhan tahum.

Sebelum terangkat menjadi Manajer Ruang Tengah Cafe & Restaurant lelaki yang kerap disapa Erick ini pernah menjadi seorang waiter dan barista.

Awal karir

“Saya jadi waiter food court yang ada di Mall Ratu Indah. Sekitar dua tahunan,”katanya kepada Tribun Timur, saat ditemui di Ruang Tengah Cafe & Restaurant Jl Karunrung No 6, Kota Makassar, Selasa (5/2/2019).

Setelah itu Erick mencoba profesi Barista. Ia mengaku ingin mencoba profesi tersebut lantaran melihat peluang yang bagus.

“Barista kafe yang diincar milenial waktu itu dituntut untuk memiliki skill dan betul-betul kami diajar bagaimana menjadi yang terbaik,”tambahnya.

Setahun kemudian, ia berfikir untuk menempuh bangku kuliah. Karena jam kerja sebagai barista tidak terlalu memakan waktu.

“Saya kuliah pagi dan masuk kerja sore,”katanya.

Erick telah menerima beberapa penghargaan sebagai barista, diantaranya Coffee Specialist (Coffee Master) of The Coffee Bean & Tea Leaf, Barista Competent of BNSP Indonesia dan Judge Barista Competition of Politeknik Pariwisata Makassar.