PT Vale Gelar Simposium Keberlanjutan Investasi Masa Depan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) gagas Simposium bertajuk “Keberlanjutan: Investasi Masa Depan” di Hotel Claro Jl AP Pettarani Makassar (6/2/2019).

Simposium sehari tersebut menghadirkan panelis praktisi di bidang keberlanjutan dan dihadiri oleh 200 tamu undangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, akademisi, korporasi, LSM, dan para jurnalis.

Melalui simposium, peserta diharapkan dapat mengembangkan wawasan seputar isu keberlanjutan, saling bertukar pikiran, serta mendalami praktik-praktik terbaik dalam sustainability.

Panelis dalam Simposium Keberlanjutan adalah anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dr Ir Tumiran, M Eng, Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan KLHK Ir Noer Adi Wardojo, MSc, Direktur Eksekutif Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Budi Santosa corporate sustainability advisor Jalal, serta Deputi CEO PT Vale Febriany Eddy.

Menurut UN Brundtland Commission, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip “Memenuhi kebutuhan generasi masa kini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Meeting the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs).

Keputusan-keputusan yang diambil hari ini, perlu memperhitungkan kepentingan masa depan.

“Bagi PT Vale, kami percaya bahwa triple bottom line: people-planet-profit, adalah mata rantai yang mustahil diputus. Ada prinsip mendasar di balik triple bottom line. Ketika Perusahaan mengukur dampak dan punya manajemen pengelolaan dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial, maka kami akan memiliki organisasi yang bertanggung jawab secara lingkungan, secara ekonomi, dan secara sosial,” kata CEO PT Vale Nico Kanter dalam sambutannya.

Selama 50 tahun beroperasi di Indonesia, PT Vale mendukung Sustainable Development Goals melalui praktik-praktik penambangan yang baik (good mining practices).

“Di PT Vale, berinvestasi pada keberlanjutan bukanlah sebuah nilai tambah, melainkan sebuah keharusan. Hal itu sesuai dengan misi Perusahaan yaitu mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan,” kata Nico Kanter.

