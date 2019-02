Akbar Faizal ke Rocky Gerung 'Kenapa Anda Mengutak-atik', Upaya Karni Ilyas Gagalkan RG Bicara

Akbar Fazsal dan Rocky Gerung di ILC TV One

Akbar Faizal berbicara ke Rocky Gerung 'Kenapa Anda mengutak-atik soal agama, saya tersinggung' dan reaksi Rocky Gerung untuk dicegah Karni Ilyas

TRIBUN-TIMUR.COM - Tayangan talkshow ILC TV One tadi malam berlangsung seru.

ILC TV One tadi malam yang dipandu Karni Ilyas bertemakan Yang Terjerat UU ITE: Buni Yani, Ahmad Dhani, Siapa Lagi?

Di jagad maya sudah beredar rekaman berisi Detik-detik debat panas Rocky Gerung vs Jack Boyd Lapian dan Akbar Faizal vs Fadli Zon tersaji di Indonesia Lawyer Club atau ILC TV One.

Mereka berempat menjadi narasumber program diskusi yang disiarkan langsung pada Selasa (05/02/2019) mulai pukul 20.00 WIB.

ILC TV One kali ini mengangkat topik "Yang Terjerat UU ITE: Buni Yani, Ahmad Dhani, Siapa Lagi?".

Video detik-detik debat panas tersebut juga diunggah di channel Youtube Indonesia Lawyer Club.

Video tersebut berjudul "Debat!! Jack Lapian & Akbar Faizal vs Fadli Zon & Rocky Gerung di ILC (5/2/2019).

Baca: ILC TV One Semalam, Mulan Jameela Nangis Ingat Ahmad Dhani, Rocky Gerung vs Jack Boyd Si Pelapor

Baca: Kenalan di Facebook, Dijanji Bakal Dinikahi, Wanita Palopo 17 Tahun Ini Rela Ditiduri Berkali-kali

Baca: Citilink Indonesia Tunda Aturan Bagasi Berbayar, Harusnya Mulai 8 Februari, Lantas Kapan Berlaku?

Baca: Protes Grace Natalie hingga Duit Partai, Ini Penyebab Kader & Caleg PSI Ramai-ramai Mundur di Sulsel

Dalam unggahan tersebut, debat panas saat legislator Partai Nasdem Akbar Faizal menyampaikan argumennya.

Dia menyinggung apa yang disampaikannya pada 2018 lalu dengan beberapa pendapatnya.