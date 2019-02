Sekretaris LSM ISET Selayar: Tribun Timur Beritanya Ringan, Menyejukan dan Mudah Dipahami

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Tribun Timur berulang tahun ke 15, Sabtu 9 Februari 2019 mendatang.

Sekretaris LSM The Foundation Institute for Studies, Empowerment and Transformation of selayar community (ISET) asal selayar Jernih turut memberikan ucapan selamat.

"Selamat ulang tahun Tribun Timur ke -15. Semoga menjadi media terdepan, inovatif dan menginspirasi, dan tentunya informasinya semakin menyejukan pembaca," katanya kepada Tribunselayar.com, Selasa (5/2/2019).

Selain itu, kata dia berharap Tribunselayar.com, next juga mengangkat kisah tentang sosok sosok terutama tokoh/anak muda inspiratif (kelompok/person). Agar bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya dan maju," tuturnya.

Ia mengaku familiar dengar Tribun Timur sejak tahun 2004.

"Sejak dulu di kantor LSM berlangganan Tribun jadi setiap hari baca berita koran, apalagi sekarang bisa menerima setiap saat informasi yg disajikan tribun secara online," ungkapnya.

Menurutnya, semua informasi yang disajikan Tribun semua disuka karena isinya ringan, menyejukan, dan mudah dipahami.

"Berita yang paling berkesan seperti tentang tokoh, opini dan yang mengexplore budaya dan keindahan Kepulauan Selayar,"katanya.

Sebagai wujud syukur ulang tahun yang ke-15, Tribun Timur menggelar open house pada Senin (11/2/2019) mulai pagi hingga sore.