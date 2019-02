Padahal Dikenal Kalem, Apa Penyebab Jokowi Tiba-tiba Berani Sindir Prabowo Subianto?

Jokowi yang dikenal kalem kinI berani kritik strategi Prabowo Subianto dan tim suksesnya.

TRIBUN-TIMUR.COM - Dinamika politik menuju Pilpres 2019 kian menarik dicermati.

Kubu nomor urut 01 Jokowi - KH Maruf Amin dan kubu Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno terus melancarkan strategi agar menang di Pilpres 2019.

Petahana Jokowi juga mulai mengubah strateginya. Jokowi yang dikenal kalem kinI berani kritik strategi Prabowo Subianto dan tim suksesnya.

Jokowi menjadi sosok yang lebih agresif menyerang lawan politiknya Prabowo Subianto menghadapi Pilpres 2019 atau Pemilihan Presiden 2019, 17 April ini.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi tidak ragu melontarkan pernyataan-pernyataan menohok yang menyindir lawannya, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan Jokowi kini adalah orang yang berbeda.

"Jokowi menyerang saja sudah merupakan Jokowi yang berbeda dari 2014. He is a different Jokowi," ujar Hendri melalui keterangan tertulis, Senin (4/2/2019).

Yang ditunjukan Jokowi ini tidak lazim dilakukan petahana.

Hendri mengatakan teorinya, petahana hampir selalu melakukan aksi bertahan.