Gaji Rp 771 Juta per Tahun, Berikut 7 Fakta Tentang Tukang Las Bawah Air

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu pekerjaan yang memiliki penghasilan tinggi dan jarang diketahui orang adalah tukang las bawah air.

Pekerjaan tersebut diupah per jam, dengan resiko yang cukup besar pula.

Tahukah Anda bahwa banyak hal yang menarik mengenai tukang las bawah air.

Berikut 7 Hal menarik mengenai tukang las bawah air yang jarang diketahui orang:

1. Tukang las bawah air memang dibayar tinggi

Ya, tukang las bawah air memang benar-benar dibayar tinggi dan dibayar per jam!

Tentu saja hal ini sebanding dengan banyaknya risiko yang bisa dia dapatkan.

Menurut Biro Statistik Tenaga Kerja yang dilansir dari situs commercialdivingacademy.com, penyelam komersial dan tukang las bawah air memiliki upah rata-rata per jam 26,32 dolar AS (sekitar Rp 370 ribu) sedangkan upah tahunan rata-rata sekitar 54.750 dolar AS (sekitar Rp771 juta).

2. Pelatihan khusus diperlukan untuk menjadi tukang las bawah laut

Tukang las bawah air

Untuk bekerja pada bidang ini, mereka tidak hanya dilatih dalam pengelasan, tetapi juga dilatih untuk menyelam yang disebut "scuba diving".