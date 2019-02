Yonggris Lao: Anak Bersujud, Orangtua Bagi Angpao

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Sekretaris Panitia Seminar bertajuk Young and Succes with Dhamma 'Menginspirasi Melalui Ajaran-Nya'. Willing Chen bersama Yonggris Lao, Juliana Ham (Bendahara I) dan Feny Rustan (Bendahara II) memaparkan teknis pelaksanaan seminarnya saat kunjungan media ke kantor Tribun Timur, Selasa (29/8/2017). Seminar yang diselenggarakan Vihara Sasanadipa Makassar ini dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahunnya (HUT) yang ke-23 di tahun ini. tribun timur/muhammad abdiwan