Skor, Live Streaming AS Roma vs AC Milan Ada di MAXstream Jam 2:30 WIB, Tonton di Ponsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Skor, Live Streaming AS Roma vs AC Milan di MAXstream mulai jam 2:30 WIB, Senin (4/2/2019), Stadio Olimpico, Roma, Italia.

Pantau Skor AS Roma vs AC Milan via Live Score

Laga AS Roma vs AC Milan disiarkan langsung (live) beIN Sports 3.

Siaran Live Streaming AS Roma vs AC Milan juga dapat ditonton via BeinSports.com (berbayar).

Live streaming AS Roma vs AC Milan juga bisa ditonton via aplikasi MAXstream, kemudian memilih channel beIN Sports.

Laga AS Roma vs AC Milan live beIN Sports 3 dari Stadion Olympico, Roma, Senin (4/2/2019), mulai pukul 02.30 WIB.

Dalam jumpa pers sebelum laga Liga Italia melawan AS Roma, Sabtu (2/2/2019), pelatih AC Milan, Gennaro Gattuso, memuji performa gelandangnya, Tiemoue Bakayoko.

AC Milan akan menghadapi AS Roma pada pekan ke-22 Liga Italia.

Gennaro Gattuso dan suporter AC Milan pastinya berharap performa bagus tim setelah mengalahkan Napoli di perempat final Coppa Italia berlanjut.