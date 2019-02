Rayakan HUT ke-7, Kalla Kars Gelar Donor Darah di Showroom

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Kalla Kars, manajemen menggelar kegiatan sosial donor darah di showroom-nya Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (4/2/2019).

COO Kalla Kars Fajriaty MC Bhuana menuturkan, HUT ke-7 PT Kars Inti Amanah atau yang biasa disebut Kalla Kars merupakan perjalanan yang masih terbilang muda namun patut mendapatkan apresiasi.

Beberapa tantangan telah dilalui perusahaan ini namun tetap dapat dilewati dengan baik.

"Kalla Kars telah berbenah, visi dan misi perusahaan telah dijalankan, budaya perusahaan telah dijadikan budaya bekerja bagi pegawai untuk dapat menjadikan motivasi agar terus berinovasi dan bekerja keras," kata Fajriary, yang ditemui Senin (4/2/2019).

Dengan tema Never Ending Improvement For Better and Stronger Improvement, Kalla Kars merayakan peringatan dengan sederhana.

"Acara ini ini lebih merupakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang selalu menyertai langkah perusahaan hingga mencapai usia 7 tahun," ujarnya.

Perayaan ulang tahun kali ini dilakukan dengan beberapa kegiatan sosial. Dimulai Jumat (1/2/2019) Kalla Kars melakukan kunjungan ke-7 panti asuhan di kota Makassar, berbagi kebahagiaan dengan anak panti kemudian membagi-bagikan nasi bungkus untuk orang yang membutuhkan di sepanjang jalanan kota Makassar.

"Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Donor Darah di showroom Used Car di Toyota Senin (4/2/2019), bersamaan dengan kegiatan donor darah tersebut digelar tasyakuran secara sederhana," kata Fajriyana.

Pemotongan tumpeng dilakukan oleh COO Kalla Kars Fajriaty M.C Bhuana.

“Di usia 7 tahun ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Kalla Kars untuk selalu berkembang. Dengan semakin banyak bisnis baru yang dikelola yaitu antara lain New Car, Used Car, Motorcycle dan bisnis Aftersales, kami selalu optimis dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya untuk semua customer kami," kata Fajriaty.

