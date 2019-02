Jadwal Leg 1 Babak 16 Besar Liga Champions: MU vs PSG, Liverpool vs Munchen dan Ajax vs Real Madrid

TRIBUN-TIMUR.COM-- Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2018/2019 disajikan. Laga menarik di babak 16 besar makin dekat.

Jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim 2018/2019 akan berlangsung mulai 12 Februari 2019 mendatang yang sebagian akan disiarkan langsung dan live streaming RCTI sebagai official TV partner di Indonesia.

Dari hasil drawing babak 16 besar Liga Champions 2018/2019, sejumlah big match tersaji.

Di babak 16 besar Liga Champions ada laga-laga big match macam Manchester United vs Paris Saint-Germain (PSG), Liverpool vs Bayern Munchen, Atletico Madrid vs Juventus dan lainnya (lihat daftar lengkap).