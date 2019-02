30 Ucapan Selamat Imlek 2019, Gong Xi Fat Cai: Cocok Untuk WhatsApp, IG dan FB

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Sebanyak 41 ucapan selamat Imlek 2019, kata-kata mutiara menyambut Tahun Baru China 2570 akan disajikan dalam tiga bahasa. Gong Xi Fat Chai!

Ya, kumpulan ucapan dan kata-kata mutiara selamat Imlek 2019 akan disajikan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa Mandarin.

Ucapan selamat Imlek 2019 dapat dikirimkan ke media sosial seperti whatsapps, facebook, twitter maupun intagram.

Tahun baru Imlek 2019 akan segera tiba.

Imlek 2019 akan jatuh pada hari Selasa, 5 Februari 2019 nanti.

Yuk, berikan ucapan selamat untuk orang-orang terkasih dan kerabat dekat!

Mengutip Tribunsumsel.com, ini rangkuman ucapan selamat tahun baru Imlek dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin yang dikutip dari berbagai sumber!

1. GONG XI FA CAI” 2570. Semoga Imlek membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua.

Happy Chinese New Year. May better luck come into us in this new year. Gong xi. Gong xi. Gong xi fa cai 2570

2. "GONG XI FA CAI". Semoga Imlek membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua.

3. GONG XI FAT CAI" Semoga Imlek membawa rejeki yang berlimpah dan kesehatan buat kita semua.

4. Semoga usaha bertambah Jaya "Sheng Yi Xing Rong"