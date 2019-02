Tiga Pemuda Pelaku Penikaman Dibekuk Polisi, Dua Masih Pelajar

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Tim Tindak Tegas Terukur Terpercaya Profesional (T4P) Polres Bantaeng membekuk tiga pemuda di Taman Dinas PUPR Bantaeng, Jl Kartini, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Minggu (3/2/2019) dinihari.

Ketiganya merupakan tersangka Penganiayaan. Dua orang masih berstatus sebagai pelajar yakni RU (16) dan RO (18), serta AYH alias Balanda (19).

Humas Polres Bantaeng, Bripka Sandri mengatakan bahwa usai melakukan aksi kriminalnya sejak 7 Januari 2018, mereka melakukan persembunyian.

Polisi bahkan mendapat informasi bahwa sebagian dari mereka telah kabur keluar daerah.

"Makanya, begitu didapat informasi tentang keberadaan ketiganya, tim bergerak cepat untuk membekuknya," ujarnya kepada TribunBantaeng.com.

Tiga tersangka tersebut kini telah mendekam di Mapolres Bantaeng. Dia diamankan bersama barang bukti berupa sebilah badik.

Untuk RU dan To dijerat dengan pasal 80 ayat 1 dan 2 UU RI No 35 tahun 2014, tentang perubahan atas UU RI no 23 thn 2002, tentang perlindungan anak.

"Sedangkan untuk AYH alias balanda dijeeat dengan pasal 170 KUHP atau pasal 351 ayat 2 KUHP, Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP," tambahnya.

Selain tiga tersangka yang telah tertangkap. Kini masih ada tiga tersangka lainnya yang masih dalam pengejaran.

Mereka merupakan tersangka penganiayaan kepada korban, Z (14) warga Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Bantaeng, pada 7 Januari 2018.

Atas penganiayaan itu, korban mengalami luka tusukan pada bagian pinggang dan kepala.

