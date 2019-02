Bintang Terlalu Tampan Ari Irham Bakal Hadir di TSTP, Rp 305 Ribu Termasuk Tiket

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Trans Studio Theme Park bakal hadirkan aktor muda berbakat Ari Irham dalam pergelaran fan meeting perdana di kota Makassar, Minggu (24/2/2019) mendatang di Trans City Theatre Trans Studio Theme Park Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar.

Mengusung tema February Star with Ari Irham, TSTP memberi kesempatan untuk lebih dekat bersama aktor Film After Met You dan Terlalu Tampan ini.

Selain dunia seni peran, ia juga dikenal sebagai seorang Disc Jockey (DJ) dan tergabung dalam sebuah group band bernama Future Ethnic.

Nantinya akan dirangkaikan dengan questions & answers, fun games bersama penggemar, photo group session, sing along, goodie bags, poster bertandatangan, snack box juga sudah termasuk bermain di semua wahana sepuasnya.

Ari Irham bersama Future Ethnic juga akan tampil di Panggung Utama Main Hub Trans Studio Theme Park membawakan beberapa lagu mash-up berkolaborasi dengan para performer Trans Studio menyuguhkan sebuah pertunjukkan istimewa dalam mengisi libur akhir pekan bersama sahabat dan keluarga.

General Manager Trans Studio Theme Park Luisito Hari Krisanto mengatakan team sengaja menghadirkan Ari Irham di bulan penuh kasih sayang ini.

”Februari adalah bulan cinta bulan kasih sayang, kami mencoba menghadirkan konsep baru. Menyuguhkan sebuah pengalaman berinteraksi dengan aktor idola yang biasanya kita saksikan hanya di layar televisi atau pada saat meet dan greet di mall,”katanya dalam rilis ke Tribun Timur, Minggu (3/2/2019).

Untuk harga tiket Fan Meeting Ari Irham dikenakan Rp 305 ribu/orang. Informasi lebih lanjut bisa Anda dapatkan di sosial media kami Instagram: @trans_studiomks atau di www.transstudiomakassar.com