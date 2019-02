Banjir Promo di Gramedia, Dapatkan Potongan Harga Hingga Rp 49 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Hari ulang tahun (HUT) ke-49 PT Gramedia Asri Media jatuh pada (2/2/2019) kemarin. Berbagai program disiapkan hingga (28/2/2019) mendatang di seluruh outlet Gramedia.

Hal ini merupakan wujud terima kasih dan komitmen Gramedia untuk memberikan pelayanan terbaik dan menyediakan berbagai kebutuhan pelanggan.

Deretan promo menarik untuk para pelanggan setia, mulai dari potongan harga Rp 49 ribu untuk seluruh buku terbitan Gramedia serta berbagai penawaran serba 49 produk counter Gramedia.

Gramedia juga menjawab kebutuhan para pencinta produk IT dengan memberikan diskon hingga 50 persen produk flashdisk, mouse, speaker hingga peralatan komputer seperti keyboard dan printer.

Gramedia juga menyediakan berbagai pilihan tas Eversac dengan diskon 49 persen serta mengajak para pelanggan setia untuk dapat berbagi bersama, melalui kegiatan Evershare.

Setiap pelanggan membeli satu tas Eversac bertanda khusus, maka akan mendapatkan satu buah tas yang digunakan untuk berbagi keceriaan bersama sahabat-sahabat yang membutuhkan.

Hal tersebut dikatakan Sales Superintendent Gramedia Mal Panakukang (MP) Makassar, A Muh Nurharnin.

"Bulan ini kami hadir memberikan penawaran spesial untuk seluruh pelanggan Gramedia. Selain penawaran potongan harga senilai 49 ribu dan diskon up to 49 persen untuk produk pilihan Gramedia, kami berikan diskon khusus bagi pengguna aplikasi My Value Gramedia yang berulang tahun yakni diskon 20 persen untuk pembelian buku terbitan Gramedia," katanya pada Tribun Timur, Minggu (3/2/2019).

"Bagi pelanggan anak dan remaja, Gramedia juga menyiapkan berbagai penawaran menarik. Untuk produk anak seperti boneka dan toys dengan diskon 49 persen. Penawaran menarik ini dapat ditemukan di Gramedia Kids. Sedangkan untuk remaja, beragam produk Teeny Teensy seperti aksesoris dan home decor dengan diskon 49 persen telah disiapkan untuk melengkapi kebutuhan remaja kekinian," lanjutnya.

