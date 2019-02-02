Skor, Live di MNC TV, Live Streaming Chelsea vs Huddersfield Town di MAXstream, Tonton Tanpa Buffer

Skor, Live di MNC TV, Live Streaming Chelsea vs Huddersfield Town di MAXstream mulai jam 22:00 WIB, Sabtu (2/2/2019)

Skor, Live di MNC TV, Live Streaming Chelsea vs Huddersfield Town di MAXstream, Tonton Tanpa Buffer
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Skor, Live di MNC TV, Live Streaming Chelsea vs Huddersfield Town di MAXstream mulai jam 22:00 WIB, Sabtu (2/2/2019), dari Stamford Bridge, Fulham, London, Inggris. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Skor, Live di MNC TV, Live Streaming Chelsea vs Huddersfield Town di MAXstream mulai jam 22:00 WIB, Sabtu (2/2/2019), dari Stamford Bridge, Fulham, London, Inggris.

Sedang berlangsung, nonton Live di MNC TV, Live Streaming Chelsea vs Huddersfield Town di MAXstream mulai jam 22:00 WIB.

Saat berita ini dilansir, Skor Chelsea vs Huddersfield Town 1-0.

Gol dicetak Gonzalo Higuain pada menit ke-16.

Saat ini, Chelsea berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 47 poin.

Mereka terpaut jarak cukup jauh dengan Liverpool yang berada di puncak dengan koleksi 61 poin.

Sedangkan Huddersfield berada di zona merah, di posisi paling bawah klasemen dengan perolehan 11 poin.

Laga Chelsea melawan Huddersfield ini rencananya akan disiarkan langsung oleh  MNCTV.

Pertandingan ini juga dapat disaksikan lewat aplikasi video portal milik Telkomsel, MAXstream yang bekerjasama dengan beIN Sports.

Aplikasi MAXstream bisa diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store di tautan berikut:

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Editor: Edi Sumardi
Sumber: Tribun Kaltim
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