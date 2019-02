Pemkab Enrekang Target Turunkan Angka Kemiskinan Hingga 10 Persen

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com Muh Azis Albar

TRIBUN-ENREKANG.COM, ENREKANG- Angka kemiskinan di Kabupaten Enrekang mencapai 12,49 persen tahun 2018 lalu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang bertekad menurunkan angka kemiskinan hingga 10 persen.

Hal tersebut disampaikan Wakil bupati (Wabup) Enrekang, Asman kepada TribunEnrekang.com, Jumat (1/2/2019).

Menurutnya, cukup realistis lantaran pemkab telah melakukan beberapa cara menangani permasalahan kemiskinan tersebut.

"Tahun lalu kita sudah behasil turun dari 13,5 persen menjadi 12,45 persen. Tahun ini kita mau agar lebih turun lagi menjadi 10 persen," kata Asman.

Ia menjelaskan, sudah ada program atau aplikasi khusus dipersiapkan mewujudkan target itu.

Aplikasi tersebut diberi nama Si Emas Terpadu dan dikoordinasi Bappeda Enrekang dan akan disikronkan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan kecamatan.

"Jadi dari situ, akan langsung muncul data warga miskin. Sehingga kalau dibuka program itu bisa dilihat desa mana dan alamatnya yang masuk kartegori miskin," ujarnya.

Asman menambahkan, dari aplikasi tersebut pihaknya bisa memantau langsung lokasi warga miskin yang bisa labgsung ditangani.

Sehingga akan mendorong OPD untuk mengintervensi secara langsung by name dan by adress dimana titik memberikan peogram penurunan angka kemiskinan.

Baca: 2018, Polres Enrekang Tangani 4 Kasus Curanmor

Baca: Dandim 1419 Enrekang Buka Latihan Gabungan TNI-Polri Amankan Pemilu 2019

Baca: VIDEO: Polres Enrekang Olah TKP Kios Pedagang Kaki Lima di Kulinjang Enrekang

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Baca: Satu Rumah Ludes Terbakar di Baraka Enrekang

Baca: Benarkah Mantan Manajer Almarhum Olga Syahputra Kini Jatuh Miskin dan Reaksi Mak Vera

Baca: Wajo Diprediksi Tak Diguyur Hujan Hari Ini, Waspada Angin Kencang

Baca: Istri Tua & Istri Muda Bersamaan Jemput Suami di Kantor Ini Terjadi Kemudian Setelah Saling Gigit

Baca: Pelajar Berbonceng Empat Tabrak Truk di Mengkendek Tana Toraja, 1 Meninggal Dunia

Baca: Jumlah Kasus Demam Berdarah di Wajo; RSUD Lamaddukelleng 58 Pasisen, RSUD Siwa 1 Pasien