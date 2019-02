Grand New Xenia Mengaspal di Makassar, Harga Mulai Rp 193,7 Juta

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Daihatsu Grand New Xenia resmi mengaspal di Makassar, Jumat (1/2/2019).

Hadir meresmikan Technical Service Division Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO) Yoshitaka Kita, Marketing & Customer Relation Division Head AI-DSO Hendrayadi Lastiyo, Kepala AI-DSO Wilayah IBT Tulus Pamudi, dan Kepala AI-DSO Cabang Makassar Dodik Priambodo.

Marketing & Customer Relation Division Head AI-DSO Hendrayadi Lastiyo di sela jumpa pers di MaRI menuturkan, produksi awal sekitar 3 ribu unit.

"30 persen kita distribusikan ke luar pulau Jawa, khusus IBT 10 persen," kata Hendrayadi.

Namun, angka itu akan berubah melihat pangsa pasar.

"Kita target awal 3 ribu per bulan. Respon baik awal Januari sekitar 1.500 unitan secara nasional. Angka sudah sesuai perkiraan kita, apalagi launching awalnya kan pertengahan bulan," katanya.

Kepala AI-DSO Wilayah IBT Tulus Pamudi menambahkan, Daihatsu Grand New Xenia hadir di tahun 2019 ini untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat terhadap mobil segmen MPV sebagai "mobil sejuta umat".

Tahun ini adalah tahun ke-15 Xenia mengaspal di Indonesia, khususnya di Kota Daeng.

Daihatsu Grand New Xenia hadir dengan varian baru mesin bertenaga 1.500 cc berteknologi Dual VVT-i. Mobil tersebut juga hadir dengan konsep modern, tough, and sporty yang membuat Grand New Xenia tampil lebih gagah, modern, juga menampilkan sisi sporty yang lebih dinamis.

Khusus untuk Grand New Xenia 1.5 dilengkapi dengan Anti Lock Brake System (ABS) dan Electronic Brakeforce Distribution (EBD). Pilihan varian warna terbaru seperti pearl white, bronze metallic, dan blue metallic.

Dari sisi harga, Grand New Xenia dibanderol mulai harga Rp193,7 juta hingga Rp239,5 juta on the road Makassar.

"Dua layer lampu depan dan belakang Grand New Xenia mengadopsi dari MPV yang ada di atasnya. Jika si pengemudi membawa mobil dengan jumlah penumpang yang banyak, setirnya itu enak digunakan," jelasnya.

Dia menambahkan, meskipun Grand New Xenia hadir dengan fitur baru dan lebih canggih, harga Grand New Xenia tidak mengalami kenaikan.

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pasar penjualan ritel otomotif di Indonesia tahun 2018 mencapai 1.152 juta unit. Angka itu meningkat 7,7 persen dari tahun 2017. Penjualan ritel Daihatsu 2018 mencapai 200 ribu unit, meningkat 8,1 persen dibanding 2017. Pasar low MPV berkontribusi 24 persen dari total pasar otomotif Indonesia.