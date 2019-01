Usai Temukan Foto Terakhir Istrinya Sebelum Direnggut Tsunami, Ifan Seventeen: Selamat Jalan Kekasih

TRIBUN-TIMUR.COM-Personel band Seventeen, Riefian Fajarsyah atau yang akrab disapa Ifan Seventeen masih menyimpan luka mendalam atas kepergiaan sang Istri, Dylan Sahara.

Dylan Sahara menjadi salah satu korban tsunami di Tanjung Lesung, Banten akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, akhir Desember 2018 lalu.

Tak hanya Dylan Sahara, tragedi tersebut juga merenggut nyawa seluruh rekannya di Seventeen.

Pukul 02.34, Rabu (31/1/2019), melalui instastory instagramnya, Ifan Seventeen menyanyikan sebuah lagu berjudul 'Selamat Jalan Kekasih'

Kenangan Ifan Seventeen dan Dylan Sahara. (DOK PRIBADI)

Lagu yang dulunya dipopulerkan Rita Effendy dan kini di-recycle ulang Wizzi tersebut tampaknya ditujukan untuk sang istri.

"Selamat jalan kekasih. Kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu. Untuk selama-lamanya," nyanyi Ifan di story instagramnya tersebut.

Ifan Seventeen juga pernah mengunggah foto Dylan Sahara di akun instagramnya. Dalam foto tersebut, Ifan Seventeen mengungkapkan sifat baik istrinya tersebut.

"Istriku memang bukan manusia yang sempurna, begitupun aku. Tapi dia ga pernah berhenti buat terus terus menjadi istri yang baik, i know you have tried your best and it’s not easy for you, but you did it baby. Dan buatku memang dia adalah istri terbaik yang mungkin diberikan Allah buatku, I couldn’t ask for more ya Allah,"tulis Ifan.

Dylan Sahara menjadi menjadi korban tsunami pada 22 Desember 2019 lalu. Namun, jenazahnya baru ditemukan dua hari setelahnya.

"Alhamdulillah udah ketemu istriku @dylan_sahara. Makasih ya temen-temen doanya, cuma Allah yang bisa bales kebaikan temen-temen. Minta tolong kirimin al-fatihah ya buat istriku @dylan_sahara InsyaAllah husnul khotimah. Allahumma amin,"tulis Ifan.

Foto Terakhir Dylan Sahara