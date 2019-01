TRIBUNWIKI: Payless Sepatu Favorit Millenial, Ini Sejarahnya, dan Tiga Gerainya di Kota Makassar

-Karyawan merapikan displai sepatu di Payless Trans Studio Mall, Rabu (26/4/2017). Payless mengelar promo back to school dengan memberi diskon 20 plus 20 persen untuk koleksi sepatu sekolahnya. tribun timur/muhammad abdiwan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Payless merupakan salah satu brand sepatu dan tas yang kini tersebar diberbagai negera. Termasuk Indonesia.

Harga yang ditawarkan brand ini terbilang murah. Namun, kualitas tak berbanding dengan harga. Payless menjamin kualitas yang kuat.

Dilansir dari paylesscorporate.com Payless ShoeSource adalah pengecer alas kaki khusus keluarga terbesar di Belahan Barat. Yang menawarkan rangkaian tren-kanan dan komprehensif sepatu sehari-hari dan acara-acara khusus dan barang-barang aksesori dengan harga terjangkau untuk setiap anggota keluarga.

Misi perusahaannya sederhana yakni menjadi Go To, Get More, Pay Kurang toko sepatu untuk target pelanggan.

Payless didirikan pada tahun 1956, di Topeka, Kan, dengan ide revolusioner - menjual sepatu berkualitas dengan harga terjangkau di lingkungan pilihan sendiri.

Lebih dari 60 tahun kemudian, Payless melanjutkan model pilihan sendiri dikombinasikan dengan layanan pelanggan terkemuka untuk memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan menarik bagi para pelanggannya.

Saat ini, Payless mempekerjakan lebih dari 18.000 rekanan di seluruh dunia dan merupakan perusahaan swasta. Grup kepemilikan meliputi: Alden Global Capital, Invesco Senior Secured Management, dan Octagon Credit Investors.

Payless menawarkan portofolio yang kuat dari merek nasional terkenal dan populer, menampilkan merek atletik otentik Champion, American Eagle oleh Payless, label desainer Christian Siriano untuk Payless, merek skateboard warisan Airwalk, Dexter klasik Amerika dan Dexflex Comfort, dan merek fashion edgy muda, Brash.

Koleksi anak-anak ini menghadirkan salah satu koleksi yang paling luas dan paling menarik di pasar, termasuk SmartFit, dan berbagai sepatu karakter yang disukai anak-anak dari Marvel, Disney dan Nickelodeon termasuk Spider-Man, Disney Princess, Cars dan Dora the Explorer.