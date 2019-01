Tim DVI Bidokkes Polda Sulsel Kembali Temukan Korban Tanah Longsor di Pattiro Gowa

Citizen Reporter Bripka Sutriyadi Anggota Tim Bidokkes Polda Sulsel

Tim DVI Bidokkes Polda Sulsel kembali menemukan dan identifikasi korban tanah longsor di dusun Pattiro, desa Patallikkang, Kec Manuju Kab Gowa, Rabu (30/1/2019).

Pencarian dimulai pukul 09.00wita sampai pukul 17..00 wita, ditemukan lagi 1 orang korban. Adapun Hasil Pemeriksaan Oleh Tim DVI Biddokkes Polda Sulsel, Korban dinyatakan Teridentifikasi. berjenis kelamin Perempuan atas nama. Dg. BINA, Umur Sekitar 75 Tahun, beralamat di Dusun Pattiro, Desa Pattallikang Kec.Manuju, Kab Gowa.

Personil Gabungan dari TNI Polri bersama dengan Tim DVI Biddokkes Polda Sulsel kemudian menshalati korban setelah dikafani.

Selanjutnya mengantar korban untuk dimakamkan. Kemudian penyerahan peperti milik Korban dari Tim DVI ke Kapolsek Manuju disaksikan Oleh DanYon Brimob Polda Sulsel.

Sejauh ini, korban yang sudah ditemukan dan teridentifikasi sebanyak 19 orang dengan data sebagai berikut:

1. Per Dg. Sada, 65 tahun.

2.Per Rahmatiah, 45 tahun.

3. Per Lina, 30 tahun.

4. Per Asni, 35 tahun.

5. Per Nurkifayah (Acce) 20 tahun.

6. Per Ulfa, 3 tahun.

7. Per Sri Wahyuni, 11 tahun.

8. Per Anna, 11 tahun.

9. Dg Lobo (pr) 60 tahun.

10. MANSUR ( Lk ) 45 Tahun

11. Sukmawati ( Pr ) 30 thn

12. Arista ( Pr ) 11 bulan

13. LK. DG LALLO ( 40 tahun )

14. PR. BASMAWATI ( 35 tahun )

15. LK. DZIKRAN ( 9 Bulan )

16. LK. RAPIUDDIN ( 35 tahun )

17. PR. IRAWATI ( BULAN) (15 tahun )

18. PR YUSRA ( 26 Tahun ).

19. PR Dg.BINA ( 75 Tahun )

Sementara berikut data korban yang belum ditemukan yaitu:

1. Lk. RAHUL, 20 Tahun.

2. PR. NURJANNAH ( Dg SUJI) 40 Tahun

Pungkas PAUR DVI BIDDOKKES POLDA SULSEL

