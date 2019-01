Tak Lagi Punya Penghasilan dan Tinggal di Kosan, Vanessa Angel Bangkrut & Jatuh Miskin?

TRIBUN-TIMUR.COM - Usai ditetapkan menjadi tersangka, Vanessa Angel kini masih menjalani serangkaian proses hukum.

Sejak saat itu, kekasih Vanessa Angel, Bibi Ardiansyah turut menjadi sorotan.

Bibi nampak setia mendampingin sang kekasih menghadapi masalah yang menjerat Vanessa Angel.

Baca: Vanessa Angel Pingsan Usai Diperiksa 12 Jam di Polda Jatim, Begini Kondisinya Kini

Dilansir dari YouTube program Rumpi pada Rabu (30/1/2019), Bibi membocorkan kabar terbaru sang pacar.

Bibi menjelaskan semua permsalahan yang dialami oleh Vanessa Angel.

Mulai perseteruan antara Vanessa Angel dan keluarganya hingga kasus hukum yang menjerat sang kekasih.

Baca: Resmi Ditahan Kasus Prostitusi Online, Vanessa Angel Diancam Penjara 5 Tahun

Berdasarkan kabar yang beredar, Vanessa Angel tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atas kasus yang saat ini menjeratnya.

Kemudian Feni Rose menunjukkan cuplikan sebuah Instagram Stories.

Dalam unggahan tersebut nampak Vanessa Angel sedang mengendarai mobilnya.

"Her last day driving her own car.. bye bye putih, terimakasih untuk 3 tahun ini" bunyi tulisan di dalamnya.