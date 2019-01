Setelah Bohemian Rhapsody, Giliran Band Legendaris The Beatles Akan Dibuat Film

TRIBUN-TIMUR.COM - Grup musik lawas asal Inggris, The Beatles, akan diangkat dalam film dokumenter bertajuk Let It Be.

Penggarapan film untuk memulihkan kembali bahan arsip film tahun 1969 berisi rekaman album grup band asal Livepool tersebut.

Bertindak sebagai sutradara dalam film dokumenter The Beatles itu yakni Peter Jackson yang pernah menyutradari trilogi film Lord of the Rings.

Menyusul film dokumenter Perang Dunia Pertama yang sukses, They Shall Not Grow Old, Peter Jackson telah menandatangani proyek kedua film dokumenternya tersebut.

Film Let It Be merupakan hasil editan dalam film rekaman penuh berdurasi 55 jam yang direkam dalam studio saat pembuatan rekaman album Let It Be.

Film asli direkam di studio hasil bidikan kamera film Michael Lindsay-Hogg.

Selain mengambil materi film dari sesi rekaman, Peter Jordan juga mengedit konser yang terkenal di London's Savile Row, yang dirilis pada tahun 1970.

Pada tahun 1970 itu, band The Beatles secara informal telah bubar.

Konser itu juga terjadi sebelum personel The Beatles, Paul McCartney melancarkan proses hukum untuk membubarkan The Beatles.

Dalam menggarap film tersebut, Peter Jackson bekerja sama dengan perusahaan rekaman Beatles, Apple.