162 Personel Polres Luwu Kawal Distribusi Bansos 2019

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA- Kepolisian Resor (Polres) Luwu menyiapkan 162 personel mengawal pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) 2019.

Polres Luwu telah membentuk satuan tugas (Satgas) pengamanan dan penegakan hukum distribusi bantuan sosial (Bansos) 2019.

Diketuai oleh Wakapolres Luwu, Kompol Abraham Tahalele.

"Kami melibatkan 162 personel Polres Luwu dan Polsek jajaran yang akan melaksanakan tugas pengamanan dan penegakan hukum, sesuai dengan time line kegiatan," ujar Kapolres Luwu, AKBP Dwi Santoso, melalui Wakapolres, Kompol Abraham Tahalele, Kamis (31/1/2019).

Abraham menjelaskan satgas pengamanan dan penegakan hukum tebagi empat sub bagian.

Yakni, sub satgas pendataan dan sosialisasi, sub satgas media, sub satgas pengamanan distribusi, dan sub satgas penegakan hukum.

"Saat ini Polres Luwu telah membentuk satgas dan akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan distribusi bantuan sosial tahun 2019 di Luwu. Sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan distribusi dan pengamanannya dari seluruh pentahapan," terangnya.

