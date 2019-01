Syahrini dan Reino Barack Saling Balas Pesan Cinta, Bukti Pacaran dan Segera Menikah?

TRIBUN-TIMUR.COM-- Postingan terakhir Syahrini buat heboh, ternyata gara-gara Reino Barack ungkap cinta di kolom komentar. Cieee!

Reino Barack dan Syahrini rupanya mulai terbuka di hadapan publik.

Hal ini terlihat dari postingan baru Instagram Syahrini yang ia unggah pada Senin (29/1/2019).

Syahrini mengunggah foto dirinya sedang duduk di sebuah sofa.

"Because, You Love Me !" tulis Syahrini melalui caption unggahan.

Postingan itu tampak biasa saja, namun mendadak menjadi viral.

Hingga tulisan ini dimuat, tercatat postingan Syahrini sudah dikomentari 7 ribu akun.

Apa pasal?

Rupanya ada sesuatu yang menarik perhatian netizen dari unggahan tersebut.

Hal yang menarik itu ada di kolom komentar.