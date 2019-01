Sambut Imlek, Promo Diskon Hingga Hadiah Angpao di Tenant Mall Phinisi Point

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah pengelola mal dan pusat perbelanjaan mulai berbenah menyambut perayaan Imlek 2019.

Berbagai dekorasi dan event perayaan Imlek spesial disiapkan dan menjadi hal menarik yang dinantikan setiap tahun.

Tak terkecuali bagi manajemen Mall Phinisi Point di Jl Metro Tanjung Bunga.

Dalam perayaan imlek tahun ini, Phinisi Point menggandeng tenant untuk memberikan promo menarik.

Business Development Phinisi Point, Wahyudin mengatakan, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian Phinisi Point kepada masyarakat Kota Makassar, khususnya pengunjung setia Pipo.

"Imlek 2019, Phinisi Point hadir dengan tema Fortune Kingdom yang diawali dengan event Lunar Vaganza," kata dalam konferensi Pers di Atrium Amsterdam Mall Pipo, Rabu (30/1/2019).

Dengan tema tersebut, Phinisi Point menggelar berbagai kegiatan, lomba, dan promo menarik dari sejumlah tenant besar.

"Sekitar 15 tenant berpartisipasi untuk memberikan promo khusus imlek kepada pengunjung. Promo bervariasi, mulai diskon, promo paket, hingga kejutan belanja berhadiah Angpao,” kata Wahyudi

Berpartisipasi diantaranya Warung Koffiee Batavia dengan promo Lucky Angpao, Chir chir promo diskon 15 persen dengan min transaksi 250.000.

Shabu Tei dengan promo All You Can Eat, Usupso dengan promo Lucky Ball.

