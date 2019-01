Sambut Hari Valentine, Harper Perintis Makassar Tawarkan Promo Spesial

Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Harper Perintis Makassar yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan KM 15 No.14 A turut memberi promo spesial hari kasih sayang (valentine) pada Kamis, (14/1/2019) mendatang.

Bertajuk 'love is all you need' Hotel Harper Perintis Makassar menyediakan dua paket pilihan romantic dinner dengan harga yang bervariasi.

Valentine’s dinner akan dilangsungkan di Rustik Bistro & Bar mulai pukul 19.00 Wita.

Jika pengunjung hanya menginginkan menikmati makan malam bersama pasangan anda, anda dapat menikmati dinner package dengan harga mulai dari IDR 299.000 nett/couple.

Selain harga yang ditawarkan sangat kompetitif, pilihan set menu yang dihadirkan untuk perayaan Valentine anda sangat menarik karena tamu dapat memilih dari 4 variasi set menu yang siap disajikan oleh Executive Chef kami.

"Pilihan menu yang kami sediakan selalu bervariasi dan berbeda setiap tahunnya. Selain itu, selama acara makan malam berlangsung juga akan dihibur dengan penampilan live accoustic band yang akan menambah kesan romantis bagi anda," kata Marketing Communication Tikha Sudirman dalam rilisnya ke Tribun Timur, Rabu (30/1/2019).

Tika juga menambahkan jika berminat merayakan Valentine, disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu dan secepatnya.

"Berhubung tempat yang kami sediakan cukup terbatas. Anda dapat langsung menghubungi team Sales & Marketing kami di 0411-473 1777," tambahnya.(*)

