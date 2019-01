Mahasiswa UMI Tampil di Global Entrepreneurship Youth Summits 2019 Malaysia

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wahyu Susanto

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, tampil dalam kejuaraan bergengsi Global Entrepreneurship Youth Summits (GEYS) 2019 di Malaysia.

Adalah Muhammad Adnan Takdir, mahasiswa UMI Makassar dari Fakultas Teknik, Jurusan Arsitektur.

Kejuaraan GEYS 2019 ini mengusung tema 'Sharing the future Of entrepreneurship' (Berbagi Masa Depan Kewirausahaan) yang berlangsung di Malaysia Global Innovation and Creativity Center (MaGIC) Cyberjaya, Malaysia, 27-29 Januari 2019.

Dalam presentasi Adnan, ia memaparkan pemanfaatan sampah botol kaca untuk dijadikan lampu hias interior.

Menurutnya, sampah botol kaya punya nilai jual yang sangat rendah namun bisa bernilai tinggi.

"Selain dari segi ekonomi juga dari segi seni. Karena sangat indah dengan cahaya lampu yang berwarna warni jika telah dinyalakan," papar Adnan dihadapan peserta GEmmit yang diselenggarakan oleh Studec Internasional dan Pengusaha Kampus, Rabu (30/1/2019).

GESummit 2019 atau GEYS merupakan ajang yang membawa ekosistem entrepreneurship dengan mempertemukan para pakar bisnis, komunitas, dan CEO dari berbagai negara.

"Tujuannya untuk berkolaborasi menciptakan inovasi dan membuat solusi dari perspektif entrepreneurship," ungkapnya.

Sementara Pembina UKM Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Pengembangan Riset Mahasiswa (Persia) UMI Makassar, Dr Ir H Sitti Hadijah mengatakan Adnan menjadi satu-satunya peserta yang tampil di ajang tersebut dari luar pulau Jawa.