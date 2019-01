Live RCTI! Live Streaming Manchester United vs Burnley: Setan Merah Menang Lagi?

Manchester United vs Burnley

TRIBUN-TIMUR.COM-- Live streaming Manchester United vs Burnley pada Rabu (30/1/2019) di Old Trafford Stadium mulai kick off pukul 03.00 WIB.

Memiliki rekor 8 kali kemenangan berturut-turut membuat Manchester United kini semakin disegani dalam laga Manchester United vs Burnley.

Setidaknya, kini Manchester United tak lagi menjadi bahan ejekan rival pertandingan yang sebelumnya memang penampilan red devil sangat buruk.

Ole Gunnar Solskjaer, kini Sejak ditukangi pelatih anyarOle Gunnar Solskjaer, kini Manchester United bertransformasi menjadi kekuatan baru.

Sejak dilatih Ole Gunnar Solskjaer juga Manchester United belum sekalipun mengalami kekalahan di semua kompetisi.

Bahkan di pertandingan terakhirnya, Manchester United mampu mengalahkan tuan rumah Arsenal dengan skor meyakinkan 3-1.

Hasil kemenangan dari Arsenal itu tentu saja menepis bahwa, Manchester United hanya jago ketika melawan tim kecil.

Namun, nyatanya di pagelaran Piala FA mereka mampu melumat Arsenal di kandang lawan Emirates Stadium.

Dan jelang laga melawan Burnely nanti, Manchester United memiliki modal bagus setelah menang dari Arsenal.

Pada laga Manchester United Vs Burnley kali ini diyakini bakal berjalan mudah bagi setan merah.

Berbeda dengan Burnley, kini mereka berada di posisi 16 klasemen sementara Liga Inggris.