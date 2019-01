Gaji Hanya Rp 3 Juta, Tapi Ingin Punya Rumah? Begini Hitung-hitungannya 

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa sih yang tidak ingin punya rumah sendiri? Apalagi jika sudah berkeluarga, rumah akan jadi prioritas.

Tapi bagaimana jika penghasilan kita hanya RP 3 juta.

Nih Tribun Timur dilansir dari Kompas.com, membantu kamu cara hitung-hitungannya.

Harga rumah naik setiap tahun.

Sering kali angka kenaikannya tidak berbanding lurus dengan jumlah penghasilan seseorang.

Terlebih bagi karyawan yang memiliki gaji pas-pasan, termasuk mereka dengan penghasilan di kisaran upah minimum regional (UMR).

Tentu saja, peningkatan harga ini makin memberatkan keinginan untuk membeli rumah sesuai pendapatannya.

Namun, sebenarnya untuk Anda yang mempunyai penghasilan pas-pasan atau setara UMR masih bisa mewujudkan cita-cita mempunyai rumah idaman asalkan mengetahui caranya.

Menurut Financial Trainer QM Financial Ligwina Hananto, orang yang bergaji UMR bisa menyisihkan sebesar 20 hingga 30 persen dari gaji bulanannya agar bisa digunakan untuk membayar down payment (DP) atau uang muka pembelian rumah.

Selain itu, jika ada bonus dan tunjangan hari raya (THR) yang diberikan dari perusahaan dalam waktu tertentu, sebaiknya disisihkan sebagian sebagai tambahan tabungan.