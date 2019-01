Aswin Hotel dan Spa Hadirkan Promo Spesial Imlek, Ini Dia

Marcomm dan Sales Marketing Aswin Hotel Makassar Aswin Hotel Makassar Andi Rio Pakki saat media gathering dan peluncuran promo imlek di Aswin Hotel Jl L Gunung Latimojong No. 144 Kota Makassar, Rabu (30/1/2019).



Laporan Wartawan Tribun Timur, Nur Fajriani R

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aswin Hotel dan Spa, yang merupakan salah satu hotel bintang tiga di Kota Makassar. Yang berlokasi di JI Gunung Latimojong No. 144, Kota Makassar.

Menyediakan sebanyak 52 kamar dengan tipe yaitu 33 kamar type deluxe, 16 kamar type superior dan 3 kamar type executive. Untuk type kamar Suite berada di lantai 7th- 9th Floor.

Untuk yang ingin melaksanakan meeting, family gathering hotel ini menyediakan dua buah ruang meeting yaitu Ganesha dimana kapastias ruangannya untuk theater style yaitu 250 pax, u safe table hingga 100 pax dan class room 170 pax.

Untuk ruangan Barata dengan kapasitas theater style 120 pax, u safe 60 pax, class room 100 pax.

Para tamu hotel dan para tamu reguler juga akan dimanjakan dengan suguhan music oleh Band & DJ Performance di Club on 2 Cocktail Bar, tempat yang baru beroperasional ini dari pukul 10.00 Wita-selesai.

Tempat yang berada dilantai dua ini merupakan fasilitas hotel, dan di Club On 2 ini juga para tamu yang ingin mengadakan acara ulang tahun, meeting dan corporate gathering.

Dalam menyambut tahun baru Imlek, hotel yang beroperasi sejak 2011 ini mengadakan promo spesial.

Khusus bulan Februari dengan tema imlek bertajuk Shanghai Moon promonya yakni harga package superior mulai Rp 319 ribu per satu hari, Rp 620 ribu per dua hari dan Rp 900 ribu per tiga hari.

Selain tipe kamar superior, tipe deluxe juga ditawarkan mulai Rp 364 per satu malam, Rp 710 per dua malam dan Rp 1 juta per tiga malam.